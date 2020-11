Un député marocain contrôle la présidentielle américaine (PHOTOS)

La Chambre des conseillers est représentée, du 31 octobre au 4 novembre, par le député Abdelkrim El Hams (PAM),dans l’opération de contrôle du déroulement des élections américaines.

Cette participation marocaine entre le cadre de l’adhésion de la Chambre des conseillers en tant que membre et partenaire de l’Union interparlementaire pour la coopération et la sécurité, en Europe.

Les relations entre les deux instances parlementaires, marocaine et européenne, se sont beaucoup raffermies pendant ces dernières années. Il était donc normal que l’Union interparlementaire européenne ait choisit la Chambre des conseillers de la représenter, aux côtés d’autres membres européens, dans le contrôle du déroulement des élections pour la présidentielle américaine.

C’est ainsi que le PAMiste Abdelkrim El Hams a été chargé de cette mission à la capitale US, Washington DC, ainsi qu’aux Etats de Virginie et du Maryland. En tant que représentant du Parlement marocain, il a à évaluer si les élections se déroulent selon les critères internationaux pour des élections libres et régulières. Le député du Tracteur aura à présenter un rapport détaillé sur ses observations, à la fin de sa mission.

A signaler que les votes concernant le scrutin de ces élections américaines, pour départager le président sortant, Donald Trump, et Joe Biden, se déroule de deux façons. Soit directement dans les urnes, soit par correspondance, vu la pandémie du covid-19.

Contrairement aux prévisions, le nombre des électeurs a connu un record inattendu. Quant à savoir qui de Trump ou de Biden sera élu président du pays de l’Oncle Sam, il faudra encore attendre plusieurs jours, sinon deux semaines au moins, jusqu’au décompte final des voix de tous les Etats.

Larbi Alaoui et Rida Errahmani