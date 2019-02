Un crâne humain à vendre à Béni Mellal

La police de Béni Mellal a arrêté vendredi 15 février un individu présentant des signes de troubles mentaux. Selon une source de Le Site info, le mis en cause voulait vendre un crâne humain dans l’ancien souk de la ville, précisant qu’il l’a déposé par terre, entouré de deux bougies, en attendant un acheteur.

Alertées, les autorités se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont interpellé le jeune homme. Une enquête a également été ouverte pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a secoué les commerçants et les clients du souk.

D’après les premières investigations, l’individu interpellé, SDF, a volé ce crâne d’un ancien cimetière à Béni Mellal. Ce dernier a été transféré à la morgue de la ville et sera enterré en présence des autorités.

S.L.