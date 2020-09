Un conseiller d’El Otmani testé positif au covid-19

Un conseiller du chef de gouvernement Saad Eddine El Otmani a été testé positif au covid-19. Selon une source de Le Site info, tous les membres du cabinet ont subi des tests de dépistage samedi dernier, soulignant que tous les tests se sont avérés négatifs à part celui du conseiller d’El Otmani, chargé du pôle de l’Education nationale.

Cette opération de dépistage a été lancée après la contamination d’un membre du cabinet, il y a quelques jours, et de Aziz Rebbah, le ministre de l’Energie et des mines. Ce dernier avait été transporté à l’hôpital militaire Mohammed V de Rabat. Il souffrait de troubles du rythme cardiaque et d’hypotension artérielle.

A noter que l’épouse du ministre a également été testée positive au coronavirus.

N.M.