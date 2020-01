Un commentaire de Rafik Boubker sur le décès de Kobe Bryant fait réagir

Le décès tragique, dans un crash d’hélicoptère en Californie, ayant fait neuf victimes dont le basketteur Kobe Bryante, vedette de de la NBA, ainsi que de sa fille,a provoqué une onde de choc au Maroc. En plus des amateurs de ce sport et des fans inconditionnels du défunt,la tristesse était aussi, sur les réseaux sociaux, celle de nombreux internautes. Beaucoup parmi ces derniers n’ont jamais assisté à un match de basket, ni même entendu parler de Kobe Bryant et ont pourtant publié ses photos et présenté leurs condoléances attristées!

Une tristesse quasi-générale au Maroc, donc, mais qui n’est point partagée par Rafik Boubker. En effet,l’acteur s’est contenté,sur la story de son compte Instagram, d’écrire un témoignage, plutôt une épitaphe assez originale,voire surprenante et indécente, selon certains observateurs,illustrée de la photo de la légende du basket US.

“Votre argent est la cause, parfois, de votre perte!”, a écrit Rafik Boubker.Et de poursuivre en citant une partie de l’invocation dite “qunût” au cours de la prière du matin (El Sobh): “Allahomma, protégez-nous contre vos pires décisions!”.

Il y a de quoi se poser maintes interrogations sur cette sortie bizarroïde et malheureuse de l’artiste marocain, concernant cette catastrophe aérienne. Celle-ci,pour rappel, a coûté la vie au quintuple champion NBA avec les Lakers, Kobe Bryant (41 ans),à sa fille Gianna (13 ans), et à sept autres personnes, dont le pilote de l’hélicoptère, amies du basketteur.Le crash meurtrier a lieu dans la brume de Calabasas, à 50 km environ à l’ouest de Los Angeles.

Larbi Alaoui