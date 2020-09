Un comédien marocain met fin à sa carrière (PHOTO)

View this post on Instagram

Très cher public, famille et ami(e)s, Après une longue réflexion, des nuits sans sommeil des journées à faire les cents pas, j’ai décidé de mettre fin à mon parcours de comédien et d’acteur. Depuis 2007 j’ai croisé sur mon chemin des personnes extraordinaires de qui j’ai appris énormément de choses, avec qui j’ai partagé des moments de joie de fou rires, des moments inoubliables. J’ai perdu beaucoup de choses et j’ai gagné aussi beaucoup de choses. Au moment où je suis entrain de vous écrire j’ai les larmes aux yeux, que même les mots je ne les ai plus … pardonnez moi ça. Bref MERCI pour tout merci merci merci. Je préfère aujourd’hui être spectateur et réfléchir à ce que je pourrais donner à ce domaine que j’aime tant autrement. Merci @cornerfilms merci @spectop_officiel merci @2mtv merci @hitradioma pour ce que nous avons partagé. Merci aux humoristes aux actrices et aux acteurs avec qui je garde de bons souvenirs. Merci aux techniciens aux stylistes aux maquilleuses pour tout ce que nous avons partagés sur les plateaux et les coulisses. Merci @saidcnaciri1 @othmannaciri @mamounnaciri @hichameljebbari @samia_akariou merci aussi à mon ami @bouzoubaaabdellatif aussi Mahmoud et radouan merci aussi à toute l’équipe du Marrakech du rire et aux festivalier, je voudrais aussi remercie mon amie @fatyeljaouhariofficiel avec qui j’ai passé le meilleur tournage au monde quelle belle recette d’amour. Merci merci merci tout le monde On reste en contact. Au revoir et à bientôt inchallah Hamza tahri dit MIZ ❤️