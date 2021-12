Un clash entre Ouahbi et Ouzzine au Parlement enflamme la Toile (VIDEO)

La Chambre des représentants a été le théâtre lundi d’un clash entre le ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi et le député du Mouvement Populaire Mohamed Ouzzine.

Alors que les députés discutaient de l’usage de la langue amazighe au Parlement, Mohamed Ouzzine en a profité pour envoyer une pique au ministre de la Justice qui a proposé un recours au service d’interprètes.

« Je considère la demande de recourir aux services d’interprètes pour la langue officielle du pays comme une insulte contre le droit à l’identité et une insulte à la Constitution qui faisait l’objet d’une unanimité chez les Marocains », a-t-il d’abord déclaré.

Avant d’ajouter : « Félicitations donc pour avoir ressenti la souffrance de des Imazighens qui ne comprennent pas l’arabe. Et je souhaite que mon ami et mon frère, M. le ministre Ouahbi, qui nous a fait savoir récemment qu’il connaît l’odeur des chaussettes des Marocains, nous démontre aussi qu’il connaît la langue officielle de son pays ».

De son côté, Ouahbi a répondu à Ouzzine : « Les tribunaux que nous allons construire pour les juges résidents seront robustes et bien bâtis, et ne seront certainement pas démolis par la pluie », en référence au scandale de la pelouse inondée par la pluie en pleine Coupe du monde des clubs en 2014. Un scandale qui, rappelons-le, avait coûté à Ouzzine son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports.

Beaucoup de Marocains ont fait part de leur mécontentement suite à ce clash, dénonçant le comportement des deux hommes, qui porte préjudice à l’image du Parlement marocain.

M.F.