Un chauffard commet l’irréparable près de Tanger

Un gendarme a trouvé la mort alors qu’il accomplissait son devoir, hier mardi. Il a été la victime d’un chauffard à proximité du village de Sidi Qanqouch, sis entre Tanger et Ksar Sghir.

Selon une source concordante de Le Site info, au lieu d’obtempérer comme lui signifiait le gendarme, le conducteur d’une voiture a fauché ce dernier, causant ainsi sa mort sur le coup, avant de s’enfuir vers une destination inconnue.

Le chauffard , qui conduisait à une vitesse folle, avait refusé de s’arrêter à l’injonction du gendarme, après qu’un radar avait signalé son excès de vitesse, ajoute la même source.

Aussitôt alertés, des éléments de la Gendarmerie royale se sont rendus sur les lieux du drame et ont diligenté une enquête ayant pour but d’identifier le chauffard et de cerner les vraies circonstances de cet acte criminel.

L.A.