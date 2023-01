Un centre météorologique prévoit une tempête de neige au Maroc (PHOTO)

Le Centre météorologique arabe a prévu une descente d’air polaire au Maroc vers fin janvier. Sur sa page Facebook, le centre a indiqué que ce phénomène causerait une tempête de neige dans les régions montagneuses et des averses orageuses dans les régions du nord.

La même source explique que ledit phénomène est causé par la formation d’une dépression atmosphérique profonde. Et d’ajouter que ces prévisions concernent également des pays voisins comme l’Algérie, la Tunisie et la Libye.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la Météorologie pour le dimanche 15 janvier 2023:

– Temps assez froid avec gelée locale sur les reliefs, l’Oriental et le Sud-Est.

– Faibles pluies sur le Nord-Ouest la nuit suivante.

– Rafales de vents assez fortes sur l’intérieur des provinces Sud, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

– Chasse-sables par endroits sur le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de -04/03°C sur l’Atlas, le Sud-Est et les Hauts plateaux Orientaux, de 03/08°C sur le Rif, les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, Saiss et les plaines à l’Ouest de l’Atlas, de 11/15°C sur le Sud et de 08/12°C partout ailleurs.

– Températures du jour en légère hausse ou stationnaire.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Mehdia et Tan Tan ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

