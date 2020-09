Un célèbre quartier de Marrakech envahi par les rats

Le quartier Sidi Youssef Ben Ali, à Marrakech, a été envahi depuis quelques semaines par les rats et les souris.

Selon une source de Le Site info, plusieurs habitants ont tiré la sonnette d’alarme suite à cette invasion et exprimé leur inquiétude, d’autant plus que ces rongeurs, qui peuvent être porteurs de nombreuses maladies, se faufilent dans les maisons. Et d’ajouter qu’à cause du contexte sanitaire actuel, de nombreuses familles passent beaucoup de temps dans leurs domiciles, chose désormais compliquée à cause de ces nuisibles.

La même source a souligné que les rats ont causé d’importants dégâts matériels dans certains bâtiments et précisé que les habitants du quartier en question vivent désormais dans la terreur. Aujourd’hui, ils exigent l’intervention immédiate des autorités pour mettre fin à leur calvaire.

N.M.