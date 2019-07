Un camion en provenance d’Espagne intercepté à Beni Ansar

Les éléments de sûreté nationale au port de Beni Ansar, en coordination avec leurs homologues du district de sécurité de Nador, ont mis en échec une tentative de trafic de téléphones portables et de leurs accessoires qui ont été saisis à bord d’un camion de transport international de marchandises en provenance de l’Europe.

Le camion, en provenance d’Espagne, a été soumis à une opération de fouille minutieuse qui a permis de saisir les téléphones portables de contrebande en plus d’une dizaine d’accessoires dissimulés dans une cargaison de produits de construction, indique la DGSN.

Cette opération a permis également l’arrestation du chauffeur du camion de nationalité marocaine, précise la même source dans un communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire et d’identifier les éventuels impliqués dans ce trafic, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)