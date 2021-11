Un café réservé aux femmes ouvre à Marrakech: une fausse bonne idée? (VIDEO)

Un café-restaurant exclusivement réservé à la gent féminine a récemment ouvert ses portes à la ville ocre, grâce à l’initiative et à l’idée originale d’un groupe de femmes.

Ce projet répond aux attentes de ces demoiselles et dames qui aspiraient à avoir un lieu de convivialité tranquille et spécial, bel et bien « entre femmes ». Ceci, loin de l’hégémonie, voire parfois, souvent même, de la misogynie ambiante de la gent masculine qui s’accapare tous les cafés de Marrakech, aussi bien populaires que cosy.

Ce café-restaurant exclusivement féminin possède un certain charme, plutôt un charme certain, et sa propriétaire, Doha Radoua, a révélé qu’il ne lui est jamais arrivé de penser à ce projet. Mais pendant la pandémie de la covid, la maîtresse de maison qu’elle est devenue un vrai cordon bleu. Ce nouveau talent de cuisinière lui a fait réfléchir à l’idée de ce café-restaurant particulier où elle pourra faire goûter à ses clientes de succulents plats très divers, entre gastronomie marocaine et délices orientaux.

Quant à la décoration des lieux, elle a été mûrement et minutieusement réfléchie et imaginés par la propriétaire. En symbiose et harmonie, a-t-elle affirmé, avec des couleurs vives et des fleurs de toutes sortes, à même de plaire aux goûts féminins des clientes de son café-restaurant. Encore dans la fleur de l’âge, Doha Radoua a toutefois une grande expérience concernant un projet pareil, aussi bien du point de vue gestion, direction et art culinaire.

Mais est ce vraiment une bonne idée? De nombreuses personnes, des deux sexes, pensent que non, pas du tout! Pour la simple raison, croient-elles dur comme fer que de telles initiatives battent en brèche le principe de la parité et de l’égalité hommes-Femmes. De même que cela incite à la ségrégation et au sexisme qu’une société moderne et démocratique se doit de combattre.

