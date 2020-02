Une notification sème la panique parmi les utilisateurs de Samsung Galaxy

Plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy ont reçu, dans la nuit de mercredi à jeudi, une mystérieuse notification provenant de l’application “Find My Mobile”, qui permet de géolocaliser son smartphone à distance.

Des millions de propriétaires de Samsung à travers le monde ont ainsi reçu un message indiquant “Traçage du mobile”, accompagné de deux fois le chiffre “1” (voir ci-dessous).

Une situation qui n’a pas manqué de semer la panique parmi les possesseurs de ces smartphones, qui craignaient d’être victimes d’espionnage ou d’être attaqués par un virus.

Toutefois, le géant coréen n’a pas tardé à rassurer ses clients. Il s’agissait en effet “d’un problème technique survenu en marge du lancement d’Android 11”, rapporte Le Parisien.

“Cette notification a été envoyée de manière non intentionnelle durant un test interne et elle n’a aucun effet sur votre appareil”, a rassuré Samsung, s’excusant pour la gêne occasionnée, indique-t-on.

M.S.

Today is 20.02.2020 and I am getting number '1' sent as notification on Find My Mobile.

Haha!! Show me what you got!#samsungBUG #FindMyMobile #samsung@SamsungIndia@SamsungMobile pic.twitter.com/pz6oCBBVam

— Harsh Joshi (@heyharshjoshi) February 20, 2020