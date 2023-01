Un beau geste du youtubeur Hamada Chroukate touche la Toile (VIDEO)

Sur le réseau social Instagram, les internautes ont été unanimes à vivement saluer l’initiative du célèbre youtubeur, Hamada Chroukate, au profit de son ami d’enfance avec qui il a de solides relations d’amitié.

Lequel ami a suscité une vague d’émotion et d’affection sur la Toile, à son apparition dans un enregistrement vidéo le montrant fondre en larmes à la découverte du « cadeau », -et quel cadeau!-, que le youtubeur a tenu à lui offrir.

Imaginez que Hamada Chroukate a réalisé les rêves et souhaits que son ami caressait depuis longtemps en croyant qu’il ne convertirait sans doute jamais en réalité tangible. Eh bien si! Les rêves de l’ami du youtubeur se sont réalisés car Chroukate l’a soutenu et aidé à émigrer en Italie, s’est occupé des formalités et des frais de l’obtention de son passeport et de son visa Schengen.

Les internautes ont positivement interagi avec cette vidéo émouvante, publiée par l’ami chanceux du célèbre youtubeur et l’ont longuement commentée. L’un des commentaires élogieux dit tout simplement : « Une telle initiative nous donne espoir en la vie! Il existe encore de véritables amitiés! ».

L.A.