Un bateau pneumatique « Phantom » s’échoue sur la plage de M’diq

A cause de rafales de vents violents qu’a connues la région, un bateau pneumatique « Phantom » s’est échoué sur le rivage de la ville de M’diq.

Selon une source de Le Site info, les autorités sécuritaires se sont saisis du bateau pour diligenter une enquête sur cette affaire et parvenir à identifier le propriétaire de l’embarcation. Des investigations sont menées à ce sujet par les éléments de la Gendarmerie royale et ceux des services sécuritaires en vue d’en savoir davantage sur ce bateau pneumatique « Phantom », son propriétaire et ses utilisateurs.

A noter que pour sortir l’embarcation de son échouement, les autorités concernées ont eu recours à un tracteur.

M.R.