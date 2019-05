Un avion marocain transportant de l’or immobilisé au Soudan

L’information a été relayée par l’agence russe Sputnik. On apprend ainsi qu’un avion appartenant à la société minière marocaine Managem, a été intercepté par les autorités soudanaises. L’appareil, qui transportait 84 kilos d’or, ne disposait pas des autorisations nécessaires, indique-t-on.

Et de préciser que l’avion, qui était en provenance de la région de Qabqah et à destination de Khartoum, a été immobilisé par les Forces de soutien rapide pour absence de permis de transfert d’or, et non pas à cause de la contrebande.

La même source a également fait savoir que l’octroi de permis aux sociétés minières relevait des prérogatives de l’appareil de sécurité économique, mais depuis la chute du gouvernement, ceci relève désormais des éléments des Forces de soutien rapide.

“Les Forces de soutien rapide ont intercepté l’appareil en raison de l’absence de coordination, et ce dans le cadre des mesures de sécurité actuelles”, a relevé la source.

S.L.