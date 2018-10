Un autre drame ferroviaire a failli se produire près de Rabat

Depuis le dernier accident ferroviaire de Bouknadel, la moindre panne technique des trains de l’ONCF inquiète les passagers. De son côté, l’Office a assuré que les victimes du drame seront indemnisées et que des mesures seront prises pour encore plus de sécurité dans l’avenir.

Pour rappel, un train s’est arrêté, dimanche 21 octobre, au milieu de nulle part entre Fès et Meknès après avoir déraillé, provoquant la panique parmi les nombreux passagers qui étaient à bord. Au bout de deux longues heures, le train a finalement été remorqué et les passagers sont arrivés à leur destination avec beaucoup de retard.

La série noire se poursuit pour l’ONCF. Après le drame de Bouknadel et le déraillement dimanche d’un train entre Fès et Meknès , un autre drame ferroviaire a failli se produire ce lundi après-midi près de Rabat.