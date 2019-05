Un autocar prend feu dans la région d’Agadir (photo)

Plusieurs passagers ont été surpris dans la nuit de dimanche à lundi par l’incendie de leur autocar dans la région de Tassila Dcheira, aux environs de la ville d’Agadir.

Ce sinistre aurait pu tourner au drame si les voyageurs n’avaient pas réussi à quitter le véhicule, indique une source bien informée à Le Site Info. Ils ont tout juste eu le temps de sortir avant que le feu ne se propage partout dans le bus.

D’importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le car et les affaires de plusieurs passagers ont été entièrement carbonisés. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de cet incendie.

N.K