Un ancien ministre marocain prêt à se faire vacciner

L’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Jamal Aghmani, s’est dit prêt à se faire vacciner contre le covid-19 et à adhérer à la campagne de vaccination qui sera lancée dans les prochains jours au Maroc.

« Je me ferai vacciner sans hésiter quand on me le demandera », a écrit l’USFPéiste dans un post sur sa page Facebook.

Il s’est également indigné contre ceux qui doutent de l’efficacité du vaccin, s’écriant: « Assez de suspicions non fondées! ».

A rappeler que Jamal Aghmani avait été nommé ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en septembre 2007, sous le gouvernement de l’Istiqlalien Abbas El Fassi.

S.H.