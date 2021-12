Un an après son décès, 2M rend un bel hommage à Feu Salaheddine El Ghomari (PHOTOS)

La Chaîne nationale 2M a rendu un bel hommage à son défunt journaliste, Salaheddine El Ghomari. Ainsi, une année après le décès du regretté grand journaliste, le studio des JT, de la chaîne de Ain Sebaâ porte désormais son nom.

Dans une publication sur sa page officielle Facebook, 2M, il est noté: « Cela fait déjà une année que notre ami et collègue, l’excellent et compétent journaliste Salaheddine El Ghomari nous a quittés. En hommage posthume à son âme, la deuxième chaîne a donné son nom au studio des JT et ce, en présence des membres de la famille du défunt ».

L.A.