Un Américain se découvre à moitié Marocain: voici son histoire

Tim Curran est un Américain de 61 ans né en Californie et adopté à la naissance. Depuis quelques années, il s’est lancé dans la recherche de sa famille biologique et son histoire a fait l’objet d’un article paru dans la rubrique voyage de CNN.

La tâche s’annonçait difficile au début à cause des informations et des documents confidentiels auxquels il n’arrivait pas à accéder. Mais après l’arrivée des tests ADN à domicile, Tim a réussi à avoir certains dossiers secrets et a pu effectuer deux tests ADN. Celui qui se croyait 100% américain a ainsi fait une découverte pour le moins surprenante.

Selon les résultats des centres de tests génétiques, Tim est à moitié Américain. Sa mère biologique est de l’Iowa et son père nord-africain. Il a approfondi ses recherches et a pu prendre contact avec certains membres de sa famille. Grâce à ses proches, le sexagénaire a appris que son père est de Casablanca et est né dans les années 30. Ce dernier aurait émigré à San Francisco en 1959 tandis que sa mère a grandi à San Diego.

Malgré ces découvertes, Tim est resté sur sa faim et a décidé de rencontrer ses familles maternelle et paternelle. Celles-ci, bien que surprises par ce nouveau membre, l’ont bien accueilli mais lui ont appris que ses parents biologiques étaient décédés. Tim apprend également qu’il avait une demi-sœur et un demi-frère.

Après une escapade à Paris, où il rencontre plusieurs membres de sa famille, il décide de s’envoler pour le Maroc pour découvrir les racines de son père. Il a passé quelques jours à Dar Bouazza, à Casablanca, dans une résidence d’été en compagnie de sa famille, et a fait la connaissance de ses tantes, ses oncles et ses cousins.

Tim s’est rendu, ensuite, à Marrakech, Fès et Volubilis pour assouvir sa soif d’histoire. De la gastronomie à l’artisanat en passant par l’hospitalité, il a profité de son voyage au Royaume et réussi à atteindre son objectif : découvrir ses racines et connaître ses origines.

