Un agenda chargé pour Harry et Meghan au Maroc

Le prince Harry et Meghan Markle vont poser leurs valises au Maroc ce samedi. Le quotidien britannique Daily Mail, donne le programme détaillé de cette visite officielle.

Trois journées bien remplies attendent le duc de Sussex et son épouse. À leur arrivée à l’aéroport de Casablanca, Meghan et Harry seront accueillis par l’ambassadeur britannique au Royaume et son épouse en la présence d’une garde d’honneur, selon la même source.

Le couple passera la deuxième journée de sa tournée dans différentes écoles de la commune d’Asni dans la région de Marrakech-Safi, avant de prendre part à une réception organisée à Rabat par l’ambassadeur Thomas Reilly.

La journée du lundi, troisième et dernier jour de leur visite, sera consacrée à la rencontre avec des enfants aux besoins spécifiques. Le couple assistera ensuite à une démonstration culinaire, puis à une exposition d’artisanat marocain traditionnel et à une séance de toilettage des chevaux dans un centre de la Fédération royale des sports Equestres. Ils seront de retour au Royaume-Uni dans la soirée du lundi 25 février.

Le Daily Mail ajoute que Meghan est enceinte d’environ 30 semaines. Rappelons que cette visite a été programmée à la demande de la reine Élisabeth. Elle intervient près de quatre décennies après celle de la reine d’Angleterre.

En 1980, cette dernière, alors âgée de 53 ans, s’étaient rendue au Royaume pour la première et la dernière fois dans le cadre de sa tournée de deux semaines en Italie et en Afrique du Nord.

K. Bhyer