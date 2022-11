Un acteur marocain tire sa révérence (PHOTO)

L’une des figures connues de la scène artistique marocaine n’est plus. Mohamed Atifi s’est éteint dans la soirée du jeudi, après un long combat contre la maladie. L’acteur Rachid El Ouali a confirmé l’information via son compte Instagram.

ʺNous venons de perdre le réalisateur et celui que je considérai comme mon père spirituel, Mohamed Atifi. Il est décédé à son arrivée à l’hôpital. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Je ne trouve pas les mots pour m’exprimer. Je suis sous le choc. Mes condoléances à sa famille, ses amis et ses proches. Nous avons perdu un grand visionnaireʺ.

L’acteur a indiqué que les funérailles de Mohamed Atifi auront lieu dans l’après-midi de ce vendredi, à Salé.

