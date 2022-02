Un acte de mariage marocain format carte bancaire fait réagir la Toile

Des internautes ont partagé sur les réseaux sociaux un nouveau format d’acte de mariage, portant le sceau du Royaume et celui du ministère de la Justice.

A ce propos, l’ancien président du Conseil régional des Adouls dans la circonscription de la Cour d’appel de Rabat a déclaré à Le Site info que ce document « n’a rien à voir avec la réalité ». Abdelghafour Hajji a également assuré que l’acte de mariage a sa réglementation et ses lois inscrites dans la « Moudawana », qui est considérée comme « un acquis important pour notre pays ».

De même que notre interlocuteur a dénoncé de telles pratiques, soulignant que les personnes qui ont conçu ce faux et usage de faux ne devaient pas être « en possession de tous leurs esprits » et demande au ministère de la Justice de diligenter une enquête sur cette affaire.

« Notre jurisprudence est de loin plus avancée que celles d’autres pays et nous ne devrions pas nous inspirer de pratiques qui ne sont pas les nôtres », a précisé Abdelghafour Hajji qui a également insisté sur la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de quiconque qui oserait se jouer des lois et de l’acte de mariage.

L.A.