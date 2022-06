Ukraine: un jeune Marocain condamné à la peine capitale par la Cour suprême de Donetsk (VIDEO)

Brahim Saadoun, un jeune Marocain, a été condamné à la peine capitale, au début de la semaine en cours, par la Cour suprême des séparatistes de Donetsk, ainsi que deux ressortissants britanniques, Aiden Aslin et Shaun Pinner. Tous les trois sont accusés d’avoir participé aux combats, du côté ukrainien, comme « mercenaires ».

Et selon l’agence de presse russe » Sputnik », ce jeudi, « la Cour suprême de la République populaire de Donetsk, à l’Est de l’Ukraine, a condamné le ressortissant marocain et les deux ressortissants britanniques à la peine de mort ». Auparavant, la même source a relayé l’information d’après laquelle Brahim Saadoun a plaidé coupable devant la Cour suprême et d’avoir commis des « actes de violence visant à prendre le pouvoir par la force ». Cependant , le jeune Marocain a récusé l’accusation de « participation de mercenaires à un conflit armé ou hostilités ».

A rappeler que Brahim Saadoun a été interpellé, il y a quelques mois, alors qu’il combattait dans les rangs de l’armée ukrainienne après l’invasion russe en Ukraine, et était apparu dans un enregistrement vidéo pendant qu’il subissait un interrogatoire de la part de soldats russes.

Et de nombreux internautes marocains avaient appelé, via les réseaux sociaux, à l’intervention du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains résidant à l’étranger afin de sauver le jeune Marocain de la peine de mort.

