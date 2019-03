UE: le nombre de Marocains naturalisés en un an

Les ressortissants marocains étaient les premiers récipiendaires de la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) en 2017, avec un total de 67.900 bénéficiaires, selon des données publiées mercredi par Eurostat.

Parmi ces récipiendaires, 83% ont acquis la nationalité italienne (33,4%), espagnole (25,2%) ou française (24,6%), précise l’office statistique de l’UE dans un communiqué.

Les ressortissants marocains étaient, par ailleurs, les premiers bénéficiaires de la nationalité espagnole (25,7%), française (14,6%) et belge (13,6%).

Derrière les Marocains, ce sont les Albanais qui arrivent deuxièmes (58.900 personnes, dont 97% ont acquis la nationalité grecque ou italienne), suivis des Indiens (31.600 personnes, dont plus de 53% ont acquis la nationalité britannique), et des Turcs (29.900 personnes, dont plus de la moitié a acquis la nationalité allemande).

En 2017, quelque 825.000 personnes ont obtenu au total la nationalité d’un Etat membre de l’UE, un chiffre en baisse par rapport à 2016 (où il s’établissait à 995.000) et à 2015 (841.000). Parmi ces personnes, 17% étaient auparavant citoyens d’un autre Etat membre de l’UE, la majorité étant des ressortissants de pays tiers ou des apatrides.

Selon Eurostat, les Roumains (25.000 personnes), les Polonais (22.000) et les Britanniques (15.000) constituaient en 2017 les trois plus grands groupes de citoyens de l’UE ayant obtenu la nationalité d’un autre Etat membre.

S.L. (avec MAP)