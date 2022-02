UA: le Maroc élu au Conseil de Paix et de Sécurité pour un mandat de trois ans

Le Royaume du Maroc a été élu ce jeudi pour un mandat de trois ans au Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine par le Conseil exécutif de l’Union.

Le Maroc a eu plus de deux tiers des voix lors de cette élection.

L’élection du Maroc et des quatorze autres membres pour des mandats de deux ou trois ans, a eu lieu à l’occasion de la 40eme session ordinaire du Conseil exécutif tenue du 02 au 03 février au siège de l’organisation panafricaine à Addis-Abeba.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, conduit la délégation marocaine à cette session où l’élection et nomination de quinze membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union a été parmi les moments forts.

Le Maroc, rappelle-t-on, avait siégé au Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA pour un mandat de deux années 2018-2020 au cours duquel le Royaume a contribué de manière constructive pour l’amélioration des méthodes de travail et l’instauration des bonnes pratiques.

DR