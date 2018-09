Typhon au Japon: des Marocains parmi les victimes?

À peine remise du passage du typhon Jebi, qui a balayé mardi la préfecture d’Osaka, faisant onze morts, des centaines de blessés et de nombreux dégâts matériels, l’île de Hokkaido (Nord du Japon) a été secouée, dans la nuit du 5 au 6 septembre, par un puissant tremblement de terre de magnitude 6,6, coûtant la vie à 27 personnes, selon un dernier bilan qui fait également état de 13 portés disparus et de nombreux blessés.

