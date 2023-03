TV7 Guide, l’application qui révolutionne la TV digitale

TV7 Guide est le 1er programme TV digital 100 % gratuit au Maroc. Il offre 7 jours de programmes TV de plus de 120 chaînes marocaines, françaises et du Moyen-Orient, totalement personnalisable et disponible en 3 langues : français, arabe et anglais.

TV7 Guide propose une vision claire des programmes TV avec présentation des programmes en cours de diffusion ainsi que ceux de la journée pour chacune des chaînes. Quant à ceux de la soirée, ils sont présentés en 3 parties : début, milieu et fin de soirée. Ainsi, fini de zapper à l’infini toute la soirée sans rien trouver à regarder.

Plusieurs fonctions sont à la disposition des téléspectateurs pour faciliter la navigation et la recherche de programmes TV :