TV/Ramadan: Rabie Kati, vedette d’un feuilleton libyen (PHOTOS)

Rabie Kati a participé au tournage d’un feuilleton libyen intitulé “Azza3imane” (Les 2 leaders). L’acteur marocain y interprète le rôle principal, celui de Suleiman Bacha Baroni, l’un des héros libyens ayant combattu la colonisation italienne de son pays.

Le feuilleton sera diffusé sur le petit écran pendant le prochain mois sacré de Ramadan, sur la chaîne libyenne “Salam”. Produit par Walid Lafi, sénario et dialogues de Izzat Chalabi et d’Ahmed Nabil, l’oeuvre télévisuelle est réalisée par Oussama Rizk.

“Azza3imane” raconte l’histoire des deux héros libyens, Suleiman Baroni et Bachir Saadaoui, et leur combat contre le colonialisme italien, de 1911 à 1916. Et le comédien marocain, Rabie Kati, s’est vu confier le rôle important de Baroni, vu son talent avéré aussi bien sur les planches que sur les plateaux TV ou du 7ème art.Etce, depuis ses débuts d’artiste en 2003.

Ainsi, Rabie Kati est sur les traces de ses aînés, le regretté Hassan El Joundi et le talentueux Mohamed Miftah,qui ont fait leurs preuves dans différents feuilletons arabes, syriens entre autres. Bon vent, l’artiste!

Larbi Alaoui