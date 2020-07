TV: le « couple » Rachid El Ouali-Samia Akariou de nouveau réuni

Voilà deux acteurs adulés des téléspectateurs et du public marocain! Il s’agit du sémillant Rachid El Ouali et de la charmante Samia Akariou, tous deux pétris de talent et réunis dans plusieurs séries et films aux succès populaires probants.

Les revoici fin prêts à une nouvelle collaboration artistique, selon un post de Rachid El Ouali sur son compte Instagram. Annonce illustrée par une belle photo du « couple » El Ouali-Akariou, entre autres participations, de « Mhayen de Hussein » (2005) et de la série « Hussein et Safia », réalisée par le metteur en scène Mohamed Abderrahman Tazi (en 2011).

Écrivant un court synopsis de la nouvelle oeuvre, une comédie, El Ouali a assuré qu’il est de son devoir de mettre ses followers au courant de ce nouveau projet qui le réunira avec son amie Samia et dont elle sera la réalisatrice.

« Je vous tiendrai au courant de la suite, à chaque fois qu’il y aura du nouveau concernant ce projet. Et je prie Dieu afin que la vie reprenne son cours normal après l’état d’urgence sanitaire. Mais ne craignez rien! Nous prendrons toutes les mesures nécessaires qu’exige la situation actuelle », a promis Rachid El Ouali.

De même que l’artiste a tenu à ce que ses followers sachent qu’il les tiendra au courant, dans de prochains posts Instagram, du casting,des personnages et des péripéties de l’histoire de ce nouveau projet avec Samia AKariou. Bon vent « Houssein et Safia » dans de nouvelles aventures passionnantes!

Larbi Alaoui