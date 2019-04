Turki Al Sheikh pose aux côtés du roi Mohammed VI (PHOTO)

On connaît désormais les raisons de la visite de Turki Al Sheikh au Maroc. Le président de l’Autorité de divertissement saoudienne a en effet rencontré le roi Mohammed VI, comme en témoigne la photo publiée ce mardi soir sur la page Facebook de la Coupe arabe des clubs.

Sur le cliché, on aperçoit le président de l’Union arabe de football posant aux côtés du Souverain.

Et ce n’est pas tout. On apprend également que la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs portera le nom de “Coupe Mohammed VI des clubs champions”, et que la finale de la compétition se jouera à Rabat en 2020.

Rappelons qu’il y a quelques jours, Turki Al Seikh avait annoncé qu’il allait se rendre au Maroc. “Je pars au Maroc”, avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Une annonce qui avait surpris bon nombre de Marocains. Le responsable saoudien avait en effet fait l’objet de plusieurs critiques acerbes au Maroc pour avoir choisi de soutenir publiquement le dossier américain pour l’organisation du Mondial 2026 contre celui du Royaume.

À noter que cette visite intervient quelques jours seulement après la visite du ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita en Arabie Saoudite, et sa rencontre avec le roi Salmane et le prince héritier Mohamed Ben Salmane.

S.L.