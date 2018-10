Turki Al-Sheikh persiste dans ses turpitudes à l’égard du Maroc

Le Haut-Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification (HCEFLCD) a annoncé l'ouverture, ce dimanche, de la saison de chasse 2018/2019 dans les différentes régions du Maroc.

Dans ces agissements on ne peut y voir que des tentatives provocatrices à des fins de vouloir se rapprocher dans une vague histoire de réconciliation. Les Marocains sont peu oublieux des traitrises commises à leur égard. Al-Sheikh qui n’est pas cheikh pour tous ses sous du monde, a, entretemps, mis de l’eau dans son vin depuis juin dernier. Le marocain lambda lui conseillera cependant et volontiers, d’aller chercher ailleurs qu’au Maroc une bienveillance envers sa personne, perdue gracieusement un soir de septembre en Egypte, sous des huées en masse de tout un stade.

Eh oui ! le bonhomme qui n’entend toujours que dalle à la géographie persiste et signe en dépit à ce que la Confédération africaine de football (CAF) ait mis fin à la controverse sur le transfert de la CAN vers un autre pays, en annonçant que la compétition se tiendrait bel et bien au Cameroun.