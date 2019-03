Tuée après un plan “drague” à Marrakech: ce que l’on sait

La police de Marrakech a interpellé l’individu qui a causé le décès d’une femme de 38 ans après l’avoir harcelée dans la rue.

Dans une déclaration à Le Site info, Mustapha Arbib, membre du CNDH à Marrakech, a assuré que le mis en cause était activement recherché par les autorités et a finalement été arrêté quelques heures après le drame. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent et sera déféré devant la justice.

Rappelons que la sœur de la victime est revenue sur les faits et a confié à Le Site info que le coupable a intercepté le chemin de la jeune femme à quelques mètres de son domicile.

“Ilham a tenté tant bien que mal de l’ignorer mais le mis en cause insistait pour lui parler. Une violente dispute s’est ainsi déclenché entre eux et le coupable lui a asséné une gifle avant de la pousser. Elle a été percutée par un poids-lourd”, a-t-elle déploré. Et d’ajouter: “Ma sœur était divorcée et mère de deux enfants de 8 et 13 ans”.

La même source a d’ailleurs appelé les responsables à intervenir pour protéger les femmes et mettre fin au harcèlement sexuel qui gangrène la société.

N.M.

.