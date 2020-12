Trump: les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara

Le président américain sortant, Donald Trump, vient d’annoncer avoir signé une proclamation reconnaissant la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

« Le Maroc a reconnu les États-Unis en 1777. Il convient donc de reconnaître sa souveraineté sur le Sahara occidental », a écrit Trump sur Twitter. Et d’ajouter: « Aujourd’hui, j’ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durables! ».

Morocco recognized the United States in 1777. It is thus fitting we recognize their sovereignty over the Western Sahara. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Par ailleurs, Donald Trump a annoncé, dans un autre tweet, l’établissement des relations diplomatiques entre le Royaume et Israël.