Trump a adressé une lettre personnelle au roi Mohammed VI

Le président des États-Unis d’Amérique, Donald J. Trump, a salué les réalisations du Maroc sous le leadership du roi Mohammed VI, tout en réitérant son engagement en faveur d’un Maroc souverain et stable.

Dans une lettre personnelle adressée au Souverain à l’occasion de la Fête du Trône, le président américain s’est réjoui d’œuvrer, de concert avec le Souverain, « en tant que leader en Afrique et dans le Monde Arabe, pour accélérer le développement du continent africain et promouvoir une paix authentique au Moyen-Orient ».

« Au cours de Votre règne, le Maroc et les États-Unis ont approfondi leur précieuse alliance de longue date dans l’ensemble des domaines de coopération », a indiqué Trump, ajoutant que les deux pays ont « signé un accord de libre échange, combattu côte à côte contre le fléau de l’extrémisme violent et multiplié les opportunités pour une meilleure compréhension culturelle entre nos peuples ».

« Le partenariat durable entre les États-Unis et le Maroc trouve ses racines dans nos valeurs communes et dans notre engagement en faveur d’un Maroc souverain et stable », a-t-il souligné, tout en saluant les réalisations du Maroc sous la conduite du Souverain, y compris dans les domaines du développement humain, des réformes politiques et du progrès social.

« Alors que vous entamez la troisième décennie de Votre règne, je me réjouis d’œuvrer, de concert avec Vous en tant que leader en Afrique et dans le Monde Arabe, pour accélérer le développement du continent africain et promouvoir une paix authentique au Moyen-Orient », a ajouté le président américain.

Trump a saisi cette occasion pour transmettre ses félicitations au roi Mohammed VI pour le 21ème anniversaire de son accession au Trône, lui adressant, ainsi qu’au peuple marocain, ses meilleurs vœux pour une fête nationale mémorable.

M.S. (avec MAP)