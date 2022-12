Troubles de la thyroïde: le ministère de la Santé rassure les Marocains

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a affirmé, mercredi, que le médicament du Levothyrox, utilisé pour le traitement des troubles de la thyroïde, est disponible sur le marché pharmaceutique national, soulignant que le stock national en ce produit est suffisant pour plusieurs mois.

« Le ministère de la Santé et de la Protection sociale rassure les patients qui utilisent la Levothyroxine que ce médicament est disponible sur le marché pharmaceutique national et que le stock national en ce produit est suffisant pour plusieurs mois », a soutenu le directeur de la Direction du médicament et de la pharmacie au ministère, Dr. Aziz Mrabti dans une déclaration à ce sujet.

Il a, dans ce sens, fait savoir que le ministère, à travers ses structures publiques, dispose d’un stock de 4 millions de comprimés de Levothyrox.

Mrabti a aussi relevé que le Levothyrox est parmi les médicaments qui font l’objet d’un suivi strict et permanent de la part du ministère de la Santé et de la Protection sociale pour assurer sa disponibilité et son accessibilité aux patients.

S.L.