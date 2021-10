Troisième dose: est-il possible de changer de vaccin ?

Alors que le Maroc a entamé la campagne d’administration de la troisième dose du vaccin anti-covid-19 pour les personnes à risque, la question se pose sur la possibilité de se faire injecter un vaccin différent de celui des deux premières doses.

A ce propos, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé Tayeb Hamdi, a déclaré que la troisième dose peut être aussi bien du même vaccin que d’un vaccin différent. L’expert affirme que diversifier les vaccins et non seulement possible, mais recommandé, car cela permet de créer plus d’anticorps.

Dr Hamdi rappelle que la troisième dose sera actuellement administrée aux personnes à risques : les personnes âgées de plus de 65 ans, celles atteintes de maladies graves, ainsi que celles aux premières lignes (professionnels de la santé, services sécuritaires, enseignants…)

Le chercheur indique que de nombreux pays ont déjà commencé à administrer la troisième dose aux personnes les plus vulnérables, (les personnes ayant des organes greffés, celles qui souffrent d’insuffisance rénale et celles qui sont traitées contre le cancer…), afin de les protéger des formes dangereuses du virus.

M.F.