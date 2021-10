Troisième dose du vaccin au Maroc: voici les personnes concernées

Le membre du comité national de vaccination et président de l’Association marocaine des sciences médicales, Said Afif, a déclaré que la troisième dose du vaccin contre le covid-19 sera administrée aux personnes à risque, celles aux premières lignes, les personnes âgées et celles atteints de maladies graves.

Au micro de Le Site info, Dr Afif a précisé que le personnel médical, les services sécuritaires, les enseignants, ainsi que les personnes âgées et celles atteintes de maladies graves vont recevoir la 3ème dose du vaccin.

L’expert ajoute que l’administration de la troisième dose sera progressivement élargie aux autres catégories et précise qu’elle est importante pour renforcer l’immunité.

Pour rappel, et suivant les recommandations du comité scientifique national et les recommandations scientifiques internationales, une troisième dose du vaccin anti covid-19 sera administrée dans le cadre de la campagne nationale de vaccination, qui connait depuis son démarrage une dynamique positive et une large interaction des citoyens, a déclaré le ministère de la Santé dans un communiqué.

M.F.