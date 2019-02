Trois Français arrêtés au Maroc pour terrorisme

La Brigade nationale de la police judiciaire en coordination avec les services de la DGST, a arrêté, lundi à Salé, trois ressortissants français, dont l’un d’origine algérienne, pour leur implication présumée dans le financement du terrorisme et liens avec des combattants s’activant dans des organisations terroristes, indique la DGSN.

Les enquêtes et les investigations menées ont révélé que les suspects ont réussi à tisser des liens étroits avec des combattants actifs au sein de l’organisation terroriste “Daech” sur la scène syro-irakienne, outre leur implication présumée dans la collecte de fonds au profit de milieux extrémistes en vue de financer des opérations terroristes, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet chargé des affaires du terrorisme, alors que les enquêtes et les investigations se poursuivent pour l’arrestation de leurs complices et des autres individus impliqués dans ces actes terroristes et pour déterminer les connexions et ramifications éventuelles des personnes interpellées, tant au Maroc qu’à l’étranger, précise la même source.

S.L. (avec MAP)