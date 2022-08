Trois clubs espagnols souhaitent s’attacher les services de Ezzelzouli

L’international marocain et joueur du Barça Abdessamad Ezzelzouli, est au centre de la concurrence de trois clubs espagnols qui désirent le recruter pendant le prochain mercato estival.

Le quotidien sportif espangol » Mundo Deportivo » a confirmé qu’Ezzelzouli intéresse trois clubs de la Liga. Il s’agit de Villarreal, du Real Betis et de Girona. Ce dernier club est revenu parmi l’élite de la Liga en réussissant sa remontée en première division espagnole. De même qu’il semble le plus près à s’attacher les services du Lion de l’Atlas, qui a aussi la nationalité espagnole.

Quant au FC Barcelone, il espère se passer d’Ez Abde sous forme de prêt, après la prolongation du contrat du jeune footballeur de 20 ans. Le club catalan souhaite qu’Abde puisse acquérir plus d’expérience footballistique et avoir l’opportunité de gagner plus de temps sur le champ de jeu.

L.A.