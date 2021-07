Traversées par mer des MRE: les modalités de remboursement des billets

Le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau et le ministère de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration ont publié un arrêté conjoint fixant les conditions et modalités de versement des montants correspondant au remboursement partiel des billets des traversées par mer, effectuées par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) rejoignant le Maroc.

Dans un communiqué, le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau indique que cet arrêté intervient en application des Hautes instructions Royales visant la facilitation du retour des MRE, et dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de remboursement partiel des billets des traversées par mer, effectuées par les MRE en retour au Maroc, à travers les lignes maritimes reliant les ports de la France et de l’Italie à ceux du Royaume du Maroc.

A cet effet, tout résidant à l’étranger, de nationalité marocaine, qui rentre au Maroc par voie maritime, pendant la période allant du 15 juin au 30 septembre 2021, et dont le prix du ticket du voyage excède le tarif de référence fixé par l’Administration, peut bénéficier, pour une seule fois, d’un remboursement partiel entre 1.000 et 3.000 dirhams, explique le ministère, notant que ce remboursement partiel ne concerne pas les voyages à bord des deux navires (VICTORIA1 et ROMANTIKA) affrétés par l’Etat marocain et dont l’exploitation a été confiée à la compagnie marocaine Intershipping.

Afin de faciliter l’opération de remboursement partiel des montants des tickets, le ministère a mis en place une plate-forme dédiée à cet effet, accessible sur le lien https://marhaba2021.mtpnet.gov.ma. Elle permet à tout passager éligible au remboursement de faire la demande en introduisant toutes les informations requises et les documents justifiant son éligibilité (passeport, carte d’identité, carte de séjour, billet aller/retour…).

Les remboursements, en dirham, au profit des voyageurs éligibles ayant correctement fait la demande, se feront par virement sur leurs comptes bancaires ouverts au Maroc ou, le cas échéant, à travers le réseau des agences de BARID BANK et BARID CASH, conclut-on.