Travaux du tramway de Casablanca : Nabila Rmili se rend sur le terrain

Nabila Rmili, maire de Casablanca s’est récemment rendue au centre-ville de Casablanca pour inspecter l’état d’avancement des travaux de construction des lignes T3 et T4 du tramway.

Une source a souligné à « le Site info » que les travaux ferroviaires dans ces sections sont terminés. Seuls les travaux de préparation de la place de la Victoire sont toujours en cours et feront l’objet d’une préparation spécifique.

Par ailleurs, la société Casa Transport a dévoilé le nouveau visage de la place Al-Nasr, située au cœur de la capitale économique, après les travaux de préparation liés au projet de deux lignes de tramway. La société a déclaré que cette dernière accueillera les lignes de tramway T3 et T4 de Casa ainsi qu’une station de taxis et une station de bus.

Les espaces piétons seront renforcés pour assurer la fluidité des déplacements des usagers du tramway entre les deux gares. À noter enfin que la place aura une nouvelle identité visuelle. Cette dernière a pour objectif de concevoir la Place de la Victoire comme étant une place plus calme, plus verte et plus inclusive.