Transport: Safi s’offre des bus éco-friendly

Le parc de transport urbain à Safi vient d’être renforcé par la mise en service de nouveaux bus urbains nouvelle génération, éco-friendly et répondant à la fois aux normes internationales et aux besoins et attentes de la population locale.

La cérémonie de mise en service de ces bus a été organisée jeudi à la Place Moulay Youssef à Safi en présence notamment du gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane et du président du Conseil de la commune urbaine de Safi, Abdeljalil Labdaoui.

La société espagnole délégataire du secteur du transport “Vectalia” a débuté ses activités avec une flotte de 35 bus dans une première phase auxquels viendront s’ajouter 12 autres bus la semaine prochaine, soit au total 47 bus qui desserviront toutes les lignes que ce soit dans le périmètre urbain tout en veillant à créer de nouvelles lignes urbaines, outre les collectivités territoriales adhérant à la convention sur le transport.

Ces nouveaux bus sont dotés de normes techniques modernes et de la qualité, portent le label écologique et équipés de caméras de surveillance et du Wifi ainsi que des sièges dédiés aux personnes à besoins spécifiques. Le nombre de populations qui bénéficieront des services de ces bus urbains s’élève à plus de 300.000 habitants.

L’adoption par la commune urbaine de Safi de l’expérience de la gestion déléguée du secteur du transport urbain pour la première fois dans la cité de l’Océan, atteste de la volonté des élus locaux de mettre à niveau ce service vital, qui a souffert pendant longtemps de problèmes et contraintes.

A rappeler que le contrat liant le Conseil communal de Safi et la société espagnole délégataire s’étalera sur 10 ans renouvelable.

S.L. (avec MAP)