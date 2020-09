Transport routier: voici la condition pour se rendre à Casablanca

Après l’entrée en vigueur de nouvelles mesures restrictives à Casablanca, dont le couvre-feu de 22h à 5h, à cause de la hausse des cas de covid-19, Yassir Menyar a indiqué que la plupart des professionnels du transport routier évitent désormais de travailler dans la métropole, d’autant plus que la gare Oulad Ziane a fermé.

Dans une déclaration à Le Site info, le vice-président de la Fédération nationale du transport routier a fait savoir que les passagers à destination ou en provenance de Casablanca doivent disposer des autorisations de déplacements exceptionnels afin de les présenter aux autorités. «Les chauffeurs des autocars à destination ou en provenance de Casablanca exigent désormais ladite autorisation à leurs passagers avant de prendre la route afin d’éviter tout conflit avec les autorités», explique notre source.

Après avoir rappelé que les gares routières de Marrakech, Tanger, Safi, Tétouan, Larache et d’autres villes ont fermé, Manyar a précisé que la plupart des professionnels ont décidé de suspendre leur activité à Casablanca jusqu’à l’assouplissement des mesures restrictives.

Rappelons que les mesures décidées par le gouvernement au niveau de la préfecture de Casablanca sont entrées en vigueur, lundi, dans l’espoir d’inverser la tendance de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), qui ne cesse de gagner du terrain avec la recrudescence des foyers de contamination.

Un important dispositif sécuritaire a été déployé dans différents arrondissements de la métropole pour faire respecter ces mesures, notamment l’interdiction de déplacement entre 22H00 et 05H00 pour les 14 prochains jours, sauf pour les cadres et employés des services vitaux et essentiels appelés à travailler la nuit.

N.M.