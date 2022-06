Transport routier: des grèves en vue à cause des prix des carburants

Une grève nationale est à l’ordre du jour des professionnels du transport routier, et particulièrement en ce concerne les taxis, à cause des revues en hausse successives des prix des carburants, au Maroc.

A ce propos, une réunion urgente a été organisée, jeudi 16 juin courant, par les centrales syndicales représentant les chauffeurs de taxis afin d’étudier les prochaines mesures à entreprendre pour protester contre les augmentations des prix des carburants;

D’après des sources de nos confrères de « Hespress », la réunion en question a examiné la revue en hausse astronomique des prix des carburants dont pâtissent énormément les chauffeurs de taxis. Ceux-ci souffrent beaucoup des répercussions de ces augmentations quotidiennes et ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles, ont précisé les mêmes sources.

De même que les sources de « Hespress » ont enregistré que les représentants des centrales syndicales sont dans le désarroi du fait de cette situation car les subventions promises par le gouvernement au secteur du transport s’avèrent insuffisantes au moment où les prix des carburants ne cessent d’augmenter. Ce qui nécessite une révision urgente de ces hausses vertigineuses:

M.R.