Transport: bonne nouvelle pour les habitants de Rabat

Ouf, enfin, eurêka! Rabat va se doter de bus flambant neuf aux couleurs aussi flamboyantes! il était temps!

Exit ces carcasses honteuses appelées “bus”, polluantes, aux vitres cassées, à la peinture délavée de “Stareo”! La société “Alsa-City Bus” vient à la rescousse et promet des nouveaux bus qui seront mis en service avant la rentrée scolaire 2019-2020. Et ce, selon la convention paraphée avec les communes de la capitale et la région Rabat-Salé-Témara.

Toutefois,l’entrée en service de ces nouveaux bus était prévue pour avant l’Aid Al-Adha, à condition que toutes les mesures soient concrétisées. C’est du moins ce qu’avait écrit sur sa page officielle Facebook Abdellatif Soudou.

En effet, le vice-président de la commune de Rabat avait aussi révélé que 350 nouveaux bus seront livrés “à temps”. Il s’agirait de 50 véhicules de marque ” Mercedes Benz”, dont la longueur de chacun est de 18 mètres qui seraient fin prêts avant…”fin juin 2019″, avait annoncé Abdellatif Soudou.

Le vice-président de la commune avait également écrit que 248 bus de marque “Scania-higer Benz” seraient fabriqués, dont 124 livrés avant “fin juin 2019 et 124 autres avant “fin juillet 2019”.

Nous sommes mercredi 7 août et “Soeur Anne n’a rien vu venir”, comme dans le conte de Charles Perrault, “La Barbe bleue”! Mais la date promise par “Alsa-city Bus” n’est plus si lointaine. Espérons que la société ne se trompera pas, non plus!

Et vivement ces bus flambant neuf dignes de “Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture”! Une ville où il fait bon vivre, classée parmi les 200 meilleures cités du monde réunissant plusieurs avantages et méritant des moyens de transport qui siéent à une capitale.

Larbi alaoui