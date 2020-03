Transport: Alsa rassure les Casablancais

La société Alsa Al Baida, filiale du groupe espagnol Alsa Transport spécialisé dans la gestion des réseaux de transport urbain, a démenti les rumeurs selon lesquelles des bus importés hors de la zone européenne seront mis en service à Casablanca.

«Le recours à des bus provisoires a été convenu, en octobre 2019 avec l’Autorité Délégante, comme la solution à même de garantir un service de transport public par bus dans des conditions de sécurité et de fiabilité acceptables sur une courte durée, en attendant la livraison du parc des bus neufs comme stipulé dans le contrat de gestion déléguée. À partir de ce moment, Alsa Al Baida a commencé ses recherches au niveau des pays Européens pour trouver le maximum de bus disponibles et, qu’ils soient en même temps de haute qualité. Les plus grands intermédiaires en Europe ont été sollicités pour trouver le nombre de bus suffisant dans les plus brefs délais», explique la société dans un communiqué.

Et d’ajouter «Suite aux rumeurs récemment relayées par les médias au sujet de l’origine des bus, Alsa Al Baida précise qu’il n’a jamais été question d’acheter des bus en dehors de l’Union Européenne et rassure les autorités et l’opinion publique que tous les bus qui seront importés et mis en service dans le cadre du contrat de gestion déléguée seront d’origine européenne. ALSA confirme son engagement à offrir aux casablancais un transport urbain aux standards internationaux, qui respecte l’environnement et qui apporte sa contribution à la fluidité des déplacements des citadins».

H.M.