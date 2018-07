Transavia débarque un jeune myopathe qui se rendait au Maroc

Finalement, la compagnie néerlandaise a remboursé les billets et effectué une réservation, à ses frais, sur Royal Air Maroc, qui accepte ce matériel. Nassim partira en vacances ce vendredi, et gratuitement svp!

Et de poursuivre: “Ils ont reconnu une erreur de leur part, raconte Nassim. Dès janvier, je leur avais adressé par mail la liste de mes appareils en demandant si c’était possible. Et ils ne m’ont pas dit que je ne pourrais pas voyager avec ce matériel médical”.

“Faute de réussir à joindre Transavia, les frères et sœurs de Nassim ont publié des messages sur les réseaux sociaux. Et ils ont fini par être contactés par un responsable de l’entreprise, ce jeudi 26 juillet, dans la matinée”, rapporte le journal français.