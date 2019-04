Tramway: des images chocs pour sensibiliser les Casablancais (VIDEO)

Dans le cadre de la campagne menée en partenariat avec Casa Tramway, le comité national de prévention des accidents de la circulation (CNPAC) a diffusé, sur sa page officielle, une vidéo choc des accidents du tramway à Casablanca. Objectif: mettre en garde contre le non-respect des règles de sécurité à proximité des tramways.

Ces images, prises des caméras de surveillance installées au niveau des stations, montrent des voitures ou motos s’écrasant contre des rames et des passants risquant leurs vies en traversant les rails au passage du tramway.

Contacté par le HuffPost Maroc, le chef de division communication et sensibilisation du CNPAC Abdessadek Maafa a indiqué que la diffusion de cette vidéo vise à «impacter les comportements», précisant que cette initiative digitale «a bien été accueillie par les internautes». La vidéo choc a en effet été visionnée plus de 340.000 fois et partagée plus de 3000 fois.

Cette campagne, ajoute le responsable, fait partie du Plan Stratégique Quinquennal 2017-2021 du CNPAC et vise les piétons, les cyclistes et les motocyclistes.

N.M.