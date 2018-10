Tramway de Casablanca: où en est la situation?

RATP Dev avait indiqué, dans un communiqué, que les entreprises spécialisées ont été mobilisées pour l’évacuation des eaux et permettre le rétablissement du trafic “au plus vite, dans des conditions de sécurité optimales”.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK